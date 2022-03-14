Донецк, 14 марта, 2022, 08:04 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли населенный пункт Верхнеторецкое в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщило 14 марта представительство республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Выпущено шесть снарядов калибром 122 мм», — говорится в сообщении СЦКК в Telegram.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие 24 часа киевские боевики четырежды обстреляли четыре населенные пункта на территории Луганской Народной Республики (ЛНР).

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