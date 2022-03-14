Луганск, , 07:59 — REGNUM За прошедшие 24 часа киевские боевики четырежды обстреляли четыре населенные пункта на территории Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 14 марта сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

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«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано четыре обстрела по четырем населенным пунктам республики», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что в результате обстрелов со стороны ВСУ в населённом пункте Ирмино получила повреждения больница, а в селе Новокраснянка получил ранения ребенок.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постоянный представитель республики Крым при президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов рассказал, что сухопутным коридором удалось связать полуостров Крым и Донбасс в результате российской спецоперации на Украине.