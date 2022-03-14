Тайбэй, 14 марта, 2022, 08:15 — ИА Регнум. Тайваньская компания ASUS, производящая компьютерную технику, может эвакуировать из России работников и бизнес. Об этом заявила министр экономики Тайваня Ван Мэйхуа, сообщает 14 марта Центральное информационное агентство острова.

Maurizio Pesce Смартфоны ASUS

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Министр прокомментировала адресованные компании призывы украинской стороны прекратить отношения с Россией. Ранее с таким заявлением выступил украинский вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

«В первую очередь компания ASUS может рассмотреть возможность эвакуации своих работников и бизнеса из России», — сказала Ван Мэйхуа.

Как сообщало ИА REGNUM, ряд зарубежных компаний объявили о приостановке деятельности в России на фоне военной операции, которая идёт на Украине. В их числе Apple и Dell. Компании Intel и AMD объявили о приостановке поставок в РФ.

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