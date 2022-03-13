Луганск, 13 марта, 2022, 23:02 — ИА Регнум. Украинские националисты, покидая передовые позиции на окраинах населенных пунктов, переходят в жилые дома, в том числе многоквартирные. Об этом 13 марта заявил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

«Традиционно свои позиции, которые были на отдалении от населенных пунктов, они побросали, либо были выбиты и сейчас активно занимают оборону в жилых массивах, оборудуют огневые точки в многоквартирных домах, в общем, прикрываясь гражданским населением, готовят рубежи обороны в населенных пунктах», — сказал он журналистам.

По его словам, перемещение украинских боевиков в жилые массивы замедляет продвижение сил ЛНР.

«Это связано, прежде всего, с тем, что мы пытаемся сохранить жизни наших мирных жителей и не можем себе позволить беспорядочно стрелять по жилым массивам, поэтому выявляются огневые точки противника, точно, целенаправленно и планомерно уничтожаются. Наши подразделения продолжают движение вперед», — уточнил Филипоненко.

Как сообщало ИА REGNUM, населенный пункт Новокраснянка в Луганской Народной Республике 13 марта обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ).

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