Луганск, , 21:55 — REGNUM Населенный пункт Новокраснянка в Луганской Народной Республике (ЛНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 13 марта сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ U.S. Army Europe

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«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел: населенный пункт Северодонецк — населенный пункт Новокраснянка», — говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские силовики применили РСЗО БМ-21.

Как передавало ИА REGNUM, 13 марта представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что населенный пункт Золотое-5 в ЛНР обстреляли представители ВСУ.