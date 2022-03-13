Лондон, 13 марта, 2022, 22:10 — ИА Регнум. Великобритания приостановила выплату грантов на осуществление совместных исследовательских проектов с участием России, сообщает 13 марта Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционный удар по России и российский ответ Западу — трансляция»

Отмечается, что в общей сложности речь идет о приостановке выплат около 50 грантов на несколько десятков миллионов фунтов. Проекты касаются разных научных областей, включая планетологию, генетику животных, гидрологию и исследования в области термоядерного синтеза.

«Мы приостанавливаем платежи по грантам с потенциальным участием российских партнеров, чтобы получить больше информации», — цитирует FT выдержки из соответствующего документа.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Великобритании будут выплачивать пособие размером $456 жителям, организациям и общинам, которые приютят у себя украинских беженцев.

Читайте также: В Британии будут платить пособие приютившим украинских беженцев гражданам