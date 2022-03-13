Лондон, , 08:14 — REGNUM Выплачивать пособие размером $456 жителям, организациям и общинам, которые приютят у себя украинских беженцев, будут власти Великобритании. Об этом 12 марта сообщила пресс-служба британского правительства.

Великобритания вблизи

В Великобританию смогут попасть все желающие граждане Украины, а не только те, чьи родственники уже живут в этой стране. Так называемы спонсоры, в роли которых смогут выступить граждане, благотворительные организации и общины, смогут за счёт нового пособия предложить украинцам либо своё жильё, либо оплатить им съёмную квартиру.

При этом спонсоры должны будут приютить у себя беженцев на срок не менее шести месяцев. Специально для желающих помочь украинцам с жильём 14 марта будет запущен сайт, где можно будет сообщить о своём намерении официально.

Украинцы, мигрировавшие на территорию Великобритании, получат право проживать здесь не менее трёх лет, с возможностью трудоустроиться и с доступом к государственным услугам.

Министр жилищного строительства, регионального развития и местного самоуправления Великобритании Майкл Гоув призвал людей по всей Великобритании оказать поддержку «украинским друзьям и дать безопасное жильё всем, кто в нём нуждается».

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