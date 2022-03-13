Москва, 13 марта, 2022, 19:36 — ИА Регнум. Воздушно-космические силы России сбили 13 марта один самолет и 11 беспилотников ВСУ, в том числе два «Байрактара», заявил 13 марта официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Mil.ru Игорь Конашенков

«Днем 13 марта авиацией и ПВО ВКСРоссии сбиты в воздухе: один самолет Су-24 украинских военно-воздушных сил в районе населенного пункта Новый Быков, а также 11 беспилотных летательных аппаратов, в том числе два «Байрактар ТБ-2», — сказал Конашенков.

Он добавил, что российской оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 46 объектов ВСУ, в том числе три пункта управления, один зенитный ракетный комплекс, два склада боеприпасов и 33 района скопления боевой техники.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Конашенков заявил, что Вооруженные силы России 13 марта высокоточным оружием большой дальности нанесли удар по учебным центрам ВСУ в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский, в результате уничтожены до 180 иностранных наемников.

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