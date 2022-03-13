Москва, , 19:08 — REGNUM Вооруженные силы России 13 марта высокоточным оружием большой дальности нанесли удар по учебным центрам ВСУ в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский, в результате уничтожены до 180 иностранных наемников, заявил официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Игорь Конашенков Минобороны.рф

«Утром 13 марта высокоточным оружием большой дальности нанесен удар по учебным центрам вооруженных сил Украины в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский», — сказал Конашенков на брифинге.

Генерал-майор уточнил, что на данных объектах киевским режимом были развернуты «пункт подготовки и боевого слаживания иностранных наемников перед отправкой в районы боевых действий против российских военнослужащих, а также база хранения поступающего от зарубежных стран вооружения и военной техники».

«В результате удара уничтожены до 180 иностранных наемников и крупная партия иностранных вооружений», — добавил он.

Уничтожение прибывших на территорию Украины иностранных наемников будет продолжено, заключил Конашенков.