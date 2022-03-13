Новосибирская область примет у себя 1200 беженцев из Донбасса
Новосибирск, 13 марта, 2022, 18:13 — ИА Регнум. В Новосибирскую область приедут 1200 беженцев из Донбасса. Это следует из постановления правительства России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Иван Шилов ИА REGNUM
Донбасс
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Всего в 85 регионах России будет размещено 95 909 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство России утвердило распределение по регионам беженцев из Донбасса.
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