Москва, , 20:17 — REGNUM Правительство России утвердило распределение по регионам беженцев из Донбасса. Это следует из постановления, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

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Согласно документу, российские регионы «обеспечивают приём граждан Российской Федерации, Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинувших территории и прибывших на территорию России в экстренном массовом порядке».

Распределение должно проходить по принципу приоритетности в тех регионах, где проживают родственники жителей Донбасса.