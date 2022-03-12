В Минобороны РФ назвали число эвакуированных жителей Донбасса
Москва, 12 марта, 2022, 23:48 — ИА Регнум. С начала специальной военной операции России из Донбасса было эвакуировано более 231 тыс. человек. Об этом 12 марта сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Он также добавил, что за прошедшие сутки Россия самостоятельно без участия Киева эвакуировала 9787 человек из опасных зон различных районов Украины, Луганской и Донецкой Народных Республик.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что Вооружённые силы России в ходе военной специальной операции на Украине установили контроль над населёнными пунктами Новоандреевка и Кирилловка, продвижение за день составило 12 км.
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