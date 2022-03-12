Москва, , 19:52 — REGNUM Вооружённые силы России в ходе военной специальной операции на Украине установили контроль над населёнными пунктами Новоандреевка и Кирилловка, продвижение за день составило 12 км. Об этом 12 марта заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Игорь Конашенков Mil.ru

«Вооружённые силы Российской Федерации, продолжая наступление на широком фронте, установили контроль над населёнными пунктами Новоандреевка, Кирилловка… Продвижение за день составило 12 км», — сказал он.

Конашенков уточнил, что российские военные вышли на рубеж Новомайорское — Павловка — Никольское — Владимировка — Благодатное.

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Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале на территории Донбасса спецоперации, направленной на демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, защита людей, которые восемь лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима, является целью операции.