Афины , 12 марта, 2022, 17:34 — ИА Регнум. Выдвинутые властями Греции инициативы по регулированию цен на газ помогли снизить цены на рынке Европы на 50%, заявил 12 марта премьер-министр страны Кириакос Мицотакис на брифинге после саммита Евросоюза.

Иван Шилов ИА REGNUM Скидка на газ

«Показательно, что только за последние четыре дня, то есть с момента публикации моего предложения и заявления Еврокомиссии, рынок газа упал на 50%», — цитирует его портал CircoGreco.

Он также отметил, что газовый рынок стал более спекулятивным.

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционный удар по России и российский ответ Западу — трансляция»

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мицотакис рекомендовал ЕС установить потолок цен, зафиксировать дневной диапазон колебания цен, а также закрепить границу средней прибыли на оптовом рынке электроэнергии.

Ранее Ассоциация малого и среднего бизнеса Германии опасается массового банкротства предприятий из-за роста цен на энергоносители.

Читайте также: В ФРГ ожидают массового банкротства предприятий из-за цен на энергоносители