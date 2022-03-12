Москва, 12 марта, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Российская сторона понимала, что от Вашингтона нужно ждать подвоха, и потому готовилась к санкциям, которые были бы введены и без военной спецоперации российских ВС по защите Донбасса. Об этом 12 марта сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в эфире Первого канала.

Balk MSC Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков

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«Мы знали и знаем, что от американцев можно ждать любого подвоха в любой момент. Мы готовились к этой ситуации, которую мы наблюдаем сейчас. Она безотносительна специальной операции», — сказал он.

Также Рябков подчеркнул, что ситуация с антироссийскими санкциями не связана со спецоперацией ВС России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что американские власти закрывают глаза на нападения на граждан России, которые происходят во многих странах мира и в самих Соединенных Штатах.