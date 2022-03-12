Москва, , 13:43 — REGNUM Американские власти закрывают глаза на нападения на граждан России, которые происходят во многих странах мира и в самих Соединенных Штатах. Об этом 12 марта сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в эфире Первого канала.

Сергей Рябков Tasnim News Agency

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По словам Рябкова, Россия в течение долгого времени наблюдала, как по вине США деградировали условия, в которых работают российские дипломаты и добавил, что в настоящее время не без участия американских официальных лиц раздувается антироссийская истерия, которая уже перешла на бытовой уровень.

«Причем США закрывают глаза на то, что во многих странах происходят, по сути дела, нападения на россиян, на владельцев российских паспортов, что творится с нашими соотечественниками в США, это отдельная огромная проблема, все это полностью игнорируется», — сказал он

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия не будет делать односторонних уступок США в вопросе стратегической стабильности.