Санкт-Петербург, 11 марта, 2022, 21:11 — ИА Регнум. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вечером 11 марта сообщил, что из-за политики компании Meta, направленной на разжигание межнациональной и межгосударственной вражды, он перемещает свою площадку для общения с жителями в Telegram.

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Дрозденко

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«Если хватит сил и времени, не исключаю и другие социальные сети», — добавил губернатор.

Он поблагодарил подписчиков, которых у него в Instagram более 70 тысяч, общение с которыми «помогало решать проблемы людей, поселков и городов и развивать Ленобласть».

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Ранее все губернаторы Северо-Запада РФ, у которых были аккаунты в Instagram, объявили об уходе с этой площадки из-за преступной позиции корпорации Meta, разрешившей призывы к насилию и убийствам в отношении российских граждан.