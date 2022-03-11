Санкт-Петербург, , 17:53 — REGNUM Губернатор Новгородской области Андрей Никитин и губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщили своим подписчикам в сервисе Instagram, что они покидают эту сеть из-за неприемлемой антироссийской позиции американской компании Meta, разрешившей пользователям призывать к убийствам российских военных и российского президента.

Instagram (сс) Solen Feyissa

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«Это недопустимое, грубое нарушение этики и вообще любых человеческих законов!, — отметил Андрей Никитин. — Соцсети должны объединять и способствовать диалогу, а не сеять вражду».

По его словам, агрессивная политика компании Meta — tot одно свидетельство низкого поведения западных компаний в сложившейся ситуации.

«Я решил прекратить использование этих социальных сетей. Призыв к насилию и убийству российских военных — это признак деградации», — подчеркнул губернатор Новгородской области и напомнил подписчикам о своих аккаунтах в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Своё возмущение политиков компании Meta, владеющей соцсетями Facebook и Instagram, высказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем посте в «Инстаграм».

«Не вижу для себя морального права продолжать пользоваться этой платформой, — написал губернатор. — В свою очередь рассмотрю возможность «ужесточения политики против разжигания ненависти» в качестве перехода на платформу Vk. <…> добавляйтесь, чтобы у нас с вами был надежный канал обратной связи».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, генеральная прокуратура России требует признать компанию Meta экстремистской организацией и запретить ее деятельность в РФ. В компанию Meta Platforms Inc. входят соцсети Facebook, Instagram и мессенджер WhatsApp. Роскомнадзор сообщил о начале блокирования Instagram, а сеть Facebook уже заблокирована в России.

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