Москва, 11 марта, 2022, 16:13 — ИА Регнум. Украинская армия начала превентивное нападение до начала российской спецоперации, предотвратившей использование биологического оружия и использования радиоактивных материалов ЧАЭС. Об этом 11 марта в Москве во время переговоров с Владимиром Путиным заявил Александр Лукашенко.

President.gov.by Александр Лукашенко и Владимир Путин

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Как сообщает пресс-служба белорусского президента, Лукашенко рассказал о готовившемся нападении на войска Белоруссии и России во время учений на белорусской территории. Он подчеркнул: «Поэтому не мы развязали эту войну. У нас совесть чиста. Хорошо, что начали. Биологическое оружие, самые большие электростанции атомные… И все это было готово — взорвать».

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«Поэтому люди потихоньку начинают понимать, что есть что, и за кем стоит эта правда. Не сделали бы это за сутки до того, поверьте, через несколько дней мы бы испили всю эту чашу с огромными потерями. Еще раз говорю: они не только по Донбассу готовились нанести удар. Они выстроили позиции для нанесения по Белоруссии удара», — сказал Лукашенко.

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«Поэтому не надо оправдываться ни перед кем. Я вижу, как наши, ваши некоторые ведут себя: видите ли, не то сделали. Они бы испили эту чашу больше, чем в середине прошлого века, когда эти фашисты на нас двигались», — добавил он.

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«И сегодня, я уже вчера сказал, эти иностранные наемники идут вдоль границы Белоруссии к Чернобыльской станции. Три момента: они хотят перерезать пути движения российских войск — в спину ударить, как я говорил; второе — они хотят ударить по позициям тех войск, которые у нас остались с белорусско-российских учений; и они не теряют надежду нас втянуть в эту бойню непосредственно, чтобы мы оголили западный участок», — заметил Лукашенко.

При этом он отметил: «Не такие они простые. И что они хотят в Чернобыле сделать, нам еще придется с вами разгадать».

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