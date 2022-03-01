Минск, , 12:39 — REGNUM Белоруссия не планирует подключаться к российской спецоперации на Украине, в этом нет необходимости. С таким заявлением белорусский президент Александр Лукашенко выступил 1 марта на совещании в Минске, передаёт БелТА.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

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Он отметил, что российские Вооружённые силы проводят операцию по нескольким направлениям: с Крыма, Донецка, Луганска в направлении Киева, Чернигова и Харькова. Белорусские военные в этих действиях не участвуют и не участвовали, более того, такой вопрос власти России никогда не ставили.

«Мы и далее не собираемся участвовать в этой спецоперации на Украине. Нет такой необходимости», — сказал Лукашенко.

Он добавил, что Белоруссия своими силами прикрывает границу, чтобы не допустить проникновение в страну радикалов и оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, белорусский лидер также заявил, что средства ПВО приведены в готовность для прикрытия российских войск от возможных ударов в спину.

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