Минск, 1 марта 2022, 12:50 — REGNUM Несколько зенитных и ракетных дивизионов на Украине около границы с Белоруссией готовились нанести удар по находившимся на территории республики российским войскам. Об этом 1 марта заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на расширенном заседании Совета безопасности.
Он добавил, что одновременно с объявлением решения о проведении операции Россией по демилитаризации и денацификации Украины был нанесен упреждающий удар по этим тяжелым вооружениям, позициям, чтобы предотвратить свои потери и воздействие на Белоруссию.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия не планирует подключаться к российской спецоперации на Украине, в этом нет необходимости.
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