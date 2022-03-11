Анкара, 11 марта, 2022, 15:45 — ИА Регнум. Нападки на представителей российской культуры совершенно недопустимы. Об этом 11 марта в ходе церемонии открытия дипломатического форума в Анталье заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

«Фашистские действия против людей российского происхождения и российской культуры, живущих в западном мире, совершенно недопустимы», — подчеркнул турецкий лидер.

Он напомнил о ситуации, когда Валерия Гергиева уволили с должности главного дирижёра Мюнхенского филармонического оркестра в Германии «как друга Путина».

«Разве это чепуха? Произведения Достоевского запрещают. Разве это чепуха?» — сказал Эрдоган.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее на фоне ситуации на Украине в Миланском университете Бикокка были отменены курсы о великом русском писателе Фёдоре Достоевском. А Кардиффский филармонический оркестр в Великобритании принял решение убрать из программы исполнение увертюры русского композитора Петра Чайковского.

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