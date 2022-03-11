Москва, 11 марта, 2022, 14:19 — ИА Регнум. С требованием предоставления в кратчайшие сроки объяснения информации об изменении правил модерации в отношении жителей РФ, включая российских военных, обратилась к американской компании Meta, владеющей соцсетями Facebook и Instagram, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Об этом 11 марта сообщает пресс-служба Роскомнадзора.

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«Роскомнадзор потребовал от администрации Meta Platforms Inc в кратчайшие сроки подтвердить или опровергнуть появившуюся в сети информацию об изменении правил модерации контента в социальных сетях Facebook и Instagram в отношении российских граждан, в том числе военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в случае, если после проверки выяснится, что американские соцсети Facebook и Instagram, которые принадлежит компании Meta, разрешили призывы к насилию против российских военных, их деятельность в России необходимо решительным образом пресечь.