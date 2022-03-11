Москва, , 14:05 — REGNUM В случае, если после проверки выяснится, что американские соцсети Facebook и Instagram, которые принадлежат компании Meta, разрешили призывы к насилию против российских военных, их деятельность в России необходимо будет решительным образом пресечь. Об этом 11 марта заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова (c) ИА REGNUM

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«Эта информация, которая действительно требует очень и очень внимательного подтверждения и изучения», — сказал он.

Также представитель Кремля отметил, что ему не хочется верить на слово в этом вопросе зарубежным СМИ и добавил, что соответствующие ведомства России проведут проверку этой информации.

«И будем надеяться, что это не так. Потому что если так, последуют самые решительные меры по пресечению деятельности этой компании», — добавил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что возможность встречи президента России Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским не исключают в Кремле, однако ее нужно подготовить для того, чтобы она стала результативной.