Москва, 11 марта, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Планы по возможному усилению западных рубежей России не предполагают закрытие границы, заявил 11 марта пресс-секретарь президента РФ ДмитрийПесков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Усиление западных рубежей не связано с закрытием границы. Это связано с тем, что сейчас на фоне специальной военной операции на Украине НАТО, отдельные западные страны используют это для того, чтобы наращивать вблизи наших границ силовой потенциал. Это требует от нас действий», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу подготовить доклад об усилении западных рубежей России в ответ на действия НАТО.

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