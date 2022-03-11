Москва, , 12:04 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу подготовить доклад об усилении западных рубежей России в ответ на действия НАТО. Об этом глава государства заявил 11 марта в ходе заседания Совета безопасности РФ.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

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Российский лидер отметил, что вопрос усиления западных рубежей России требует отдельного рассмотрения.

«Я прошу вас подготовить отдельный доклад и доложить», — сказал Путин.

Глава государства добавил, что по результатам обсуждения доклада будет принято соответствующее решение.