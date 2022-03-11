Брюссель, 11 марта, 2022, 12:03 — ИА Регнум. Европейский союз настроен полностью избавиться от поставок топлива из России. Об этом в эфире France Info заявил европейский комиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон.

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«Мы работаем над тем, чтобы полностью избавиться от России как поставщика углеводородов», — подчеркнул он.

Бретон утверждает, что непосредственного риска нехватки топлива нет. По его словам, у граждан ЕС есть «то, что нужно», чтобы пережить зиму. При этом еврокомиссар указал на необходимость «подготовиться к следующей зиме и к 2023 году».

Напомним, зависимость от импорта ископаемых видов энергии из России также обсуждается на неформальном саммите ЕС во французском Версале.

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Как сообщало ИА REGNUM, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз намерен прекратить использование российского газа к 2027 году. При этом она добавила, что в краткосрочной перспективе странам ЕС «придётся иметь дело с высокими ценами на энергоносители и готовиться к следующей зиме».

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