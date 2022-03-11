Версаль, Франция, , 10:41 — REGNUM Европейский союз намерен прекратить использование российского газа к 2027 году. Об этом, как передает BFM TV, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Флаг ЕС MPD01605

По словам председателя Еврокомиссии, страны ЕС будут добиваться энергетической независимости от России в ближайшие пять лет.

Лидеры Европейского союза встретились в Версале, чтобы обсудить, в частности, снижение зависимости стран ЕС от российского газа и нефти.

«В краткосрочной перспективе нам придется иметь дело с высокими ценами на энергоносители и готовиться к следующей зиме», — написала председатель Еврокомиссии в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, в переговоры по прекращению огня на Украине собирается включиться Европейский союз.

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