Оттава, 11 марта, 2022, 11:45 — ИА Регнум. НАТО не сможет ответить согласием на просьбу президента Украины Владимира Зеленского и ввести бесполётную зону, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Джастин Трюдо

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В интервью CTV News он заявил, что необходимость отказать этой просьбе «разбивает сердце», однако такое согласие означает риск втягивания НАТО в прямой конфликт.

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«Мы можем сделать ужасно много и делаем все возможное. Но на это пойти не можем», — сказал Трюдо.