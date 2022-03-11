11 марта 2022 | Время чтения 5 мин

Стремление Запада помочь Украине похвально. Но единственное, что может быть хуже, чем наблюдать за медленным поражением страны, — это пообещать осуществить прямое военное вмешательство, а затем не выполнить обещанного или, что еще хуже, поднять ставки и превратить то, что сейчас явно является новой холодной войной, в горячую войну — в такую, которая может привести к разрушениям и потерям во всем мире в масштабах, на фоне которых нынешняя ситуация на Украине покажется пустяком.

Максим Исаев, , 11:17 — REGNUM На фоне начатой Россией специальной операцией на Украине многие граждане США и стран Европы стали призывать свои власти к предоставлению как можно большей военной помощи Киеву. В том числе звучали призывы ввести над бывшей советской республикой бесполетную зону, то есть с помощью силы или угрозы ее применения закрыть доступ российской авиации в некоторые регионы, пишет старший научный сотрудник Совета по международным отношениям Ричард Беттс в статье, вышедшей 10 марта в Foreign Affairs.

ВВС США Иван Шилов © ИА REGNUM

Создание такой зоны потребует сочетания повседневного сбора разведывательных данных, наблюдения с земли, воздушного патрулирования с участием большого количества самолетов и пилотов и, что особенно важно, угрозы физического предотвращения входа самолетов противника в закрытое воздушное пространство.

С такими предложениями выступают потому, чтобы бесполетные зоны прежде уже применялись силами США и НАТО в Ираке, Боснии и Ливии. Стоит отметить, что тогда речь не шла о том, чтобы вводить подобные зоны против крупной державы. Напротив, в этих случаях обладающее огромным военным потенциалом государство — США — диктовало требования слабы местным противникам, которые никак не могли опротестовать их. Примеров того, как так называемая запретная для полетов зона навязывается крупной державе вне контекста сражений за превосходство в воздухе в регулярных боевых действиях, нет.

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Однако такой шаг может привести к гораздо худшей трагедии, даже если бесполетная зона и будет ограниченной по масштабам — к чему призывал на этой неделе ряд экспертов и чиновников, — всё равно подобный шаг является глубоко безрассудным.

Так, маловероятно, что Россия проявит предусмотрительность и начнет соблюдать выдвинутые в ее адрес требования. Если же Москва на такой шаг не пойдет, блоку НАТО придется решать, принуждать ли к этому Россию силой — то есть сбивать российские самолеты. Даже если такое противостояние не выйдет за пределы воздушного пространства Украины, оно все равно станет началом конфликта между НАТО и Россией, и масштаб этого конфликта будет эпичным: в прямой войне впервые с 1945 года сошлись бы крупные державы.

Конечно, США и их союзники уже участвуют в боевых действиях против российских войск, но лишь косвенно, поставляя Украине оружие и припасы. Однако такое вмешательство не преодолевает порога эскалации, который был молчаливо установлен во время конфликтов в прошлом. В частности, Советский Союз снабжал северокорейцев и китайцев, воевавших против американцев в 1950-х годах в Корейской войне, а также снабжал вьетнамских коммунистов, воевавших против американцев в 1960-х годах.

Миг-15 в Корее

Со своей стороны, Соединенные Штаты снабжали моджахедов, сражавшихся против Советского Союза в Афганистане в 1980-х годах. В этих случаях и Москва, и Вашингтон были возмущены потерями, которые нанесла такая помощь, но воздерживались от применения силы против поставщиков, чтобы маленькие войны не переросли в большие. Безусловно, во время Корейской войны американские и советские пилоты напрямую вступали в бой друг с другом. Но обе стороны держали это в строгом секрете на протяжении многих лет именно для того, чтобы не дать конфликту разрастись. В сегодняшнем мире, где существует огромное число способов связи и где разведывательных данных полно в открытых источниках, воздушные бои между Россией и НАТО над Украиной в секрете никоим образом не останутся.

Кроме того, начало войны между великими державами — не единственный риск, связанный с объявлением бесполетной зоны. Можно представить себе, что может случиться, если Россия откажется принять запретную для полетов зону, а НАТО перед лицом непримиримой позиции Москвы отступит и решит не навязывать ее — именно для того, чтобы избежать более широкой войны. Объявление запретной для полетов зоны было бы разоблачено как жалкий блеф — немногим больше, чем просьба о запрете для полетов.

Хотя значение репутации часто преувеличивается и слишком часто используется в качестве предлога для ошибочных военных обязательств, в этом случае авторитету НАТО был бы нанесен огромный ущерб. Такой шаг не только показал бы бесполезность стремления помочь Украине, но также высветил бы и усилил сомнения в том, что альянс выполнит свое основополагающее обещание о коллективной обороне, особенно когда речь идет о более слабых, новых членах, таких как сильно уязвимые страны Прибалтики.

Совместные учения НАТО и ВС Латвии на военной базе в Адажи. Апрель 2014 года U.S. Army Images

Нынешнее обострение на Украине стало результатом двух ошибок НАТО. Первой такой ошибкой было сделанное в 2008 году объявление о том, что однажды Украина и Грузия войдут в число членов альянса. Второй было то, что после объявления эти две бывшие советские республики не были сразу же введены в НАТО. В результате и сложилась нынешняя трагическая ситуация. Однако попытки исправить ее сейчас с помощью бесполетных зон чреваты лишь дальнейшим обострением ситуации.

НАТО должно помочь Украине, но его помощь должна оставаться ниже установленного порога эскалации. Такая помощь должна включать в себя более или менее то, что альянс уже делает: где это возможно, помощь гражданским беженцам и оружие, боеприпасы, продовольствие и материально-техническая поддержка украинской армии.

Стремление Запада помочь Украине похвально. Но единственное, что может быть хуже, чем наблюдать за медленным поражением страны, — это пообещать осуществить прямое военное вмешательство, а затем не выполнить обещанного или, что еще хуже, поднять ставки и превратить то, что сейчас явно является новой холодной войной, в горячую войну — в такую, которая может привести к разрушениям и потерям во всем мире в масштабах, на фоне которых нынешняя ситуация на Украине покажется пустяком.