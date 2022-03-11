Москва, 11 марта, 2022, 10:20 — ИА Регнум. Снижение цен на топливо наблюдается в российских регионах из-за падения биржевых оптовых цен. Об этом сообщает 11 марта РБК.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM АЗС

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Отмечается, что снижение цен на бензин на прошлой неделе началось на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. За период с 28 февраля по 5 марта бензин АИ-92 подешевел на 11,6%, а АИ-95 — на 9,6%. Дизельное топливо потеряло в цене около 12%.

На текущей неделе оптовые цены продолжили снижаться. Для АИ-92 снижение с конца февраля составило 24,5%, для АИ-95 — 22% за последние десять дней.

На московских заправках цены остаются стабильными, хотя подрастали прежде. В регионах цены идут вниз, особенно на АЗС, которыми владеют независимые сети. Они закупают бензин на бирже.

Снижение розничных цен зафиксировано в Нижегородской области, Сыктывкаре, Салехарде, Иркутской области и в Приморском крае. Крупные нефтяные компании, говорится в материале, цены не повышали и не снижали.

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