Вашингтон, 11 марта, 2022, 09:43 — ИА Регнум. Рост цен на топливо жители США воспринимают болезненно, власти намерены нарастить добычу нефти. Об этом американский президент Джо Байден заявил во время выступления перед членами Национального комитета Демократической партии.

(сс)Saeima Джо Байден

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По словам президента, американцы уже ощутили на себе рост розничных цен на бензин. Говоря о введении антироссийских санкций, он выразил мнение, что американцы знают о важности «этой борьбы».

«Сегодня цены — это болезненный вопрос», — признал американский лидер.

Глава Белого дома заверил, что США наращивают добычу нефти. К концу года объём добычи превысил показатели последних нескольких лет.

Бензин на АЗС в США третий день подряд растёт в цене, обновляя исторический максимум. Так, 10 марта один галлон (3,785 литра) топлива марки Regular, соответствующего российскому бензину АИ-92, стоил $4,31.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 марта Байден подписал указ о запрете импорта российских энергоносителей и новых инвестиций в энергетический сектор РФ.

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