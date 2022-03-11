Париж, 11 марта, 2022, 09:33 — ИА Регнум. Власти Франции готовятся к сценарию, при котором будут прекращены поставки из России удобрений и природного газа. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на представителей сельскохозяйственной сферы.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка газа

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции Запада и импортозамещение в России – все новости»

Источники телеканала допустили, что ситуация вокруг Украины может привести к прекращению поставок удобрений и природного газа из России. В связи с этим Франция готовится к такому сценарию.

Читайте также: В Башкирии намерены производить разбрасыватели минеральных удобрений

Как сообщало ИА REGNUM, Россия готова работать со всеми партнёрами, которые сами того желают, и не собирается ни от кого закрываться, заявил президент России Владимир Путин.