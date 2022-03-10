Уфа, 10 марта 2022, 11:59 — REGNUM Завод по производству разбрасывателей минеральных удобрений намерены построить в Башкирии. Об этом 10 марта сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Рис. 6. Внесение минеральных удобрений посевным комплексом по постоянной технологической колее. Австралия, штат Квинсленд
Рис. 6. Внесение минеральных удобрений посевным комплексом по постоянной технологической колее. Австралия, штат Квинсленд

Сообщается, что минэкономразвития России включило предприятие, которое намерено организовать производство разбрасывателей минеральных удобрений, в реестр резидентов территории опережающего социально-экономического развития «Нефтекамск» в Башкирии.

«Производимый продукт будет востребован предприятиями сельского хозяйства, имеющими потребность в проведении химической мелиорации земель», — приводит пресс-служба слова первого заместителя премьер-министра правительства Башкирии — министра экономического развития и инвестиционной политики региона Рустама Муратова.

Отмечается, что на эти цели инвестор намерен направить около шести млн рублей и создать 51 новое рабочее место.

Предприятие намерено производить машины с объемом загрузочного бункера от шести до 12 кубических метров. Реализовывать проект планируется до 2028 годы. Сообщается, что в настоящее время на территории опережающего социально-экономического развития «Нефтекамск» зарегистрировано 19 резидентов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в реестр резидентов территории опережающего социально-экономического развития «Благовещенск» в Башкирии были включены ещё четыре компании.