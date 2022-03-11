Донецк, 11 марта, 2022, 09:25 — ИА Регнум. Киевские боевики за последние сутки 28 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 11 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

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«За истекшие сутки представительство сообщало о 28 фактах ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины», — говорится в сообщении.

Также указывается, что общее число боеприпасов, выпущенных по территории ДНР за последние 24 часа, составило 355 единиц.

Кроме этого, уточняется, что при обстрелах применялись реактивные системы залпового огня, артиллерия калибром 122 мм, минометы калибром 82 и 120 мм, гранатометы различных типов и стрелковое оружие.

Помимо этого, отмечается, что были обстреляны населенные пункты: Доломитное, Байрак, Гольмовский, Горловка (пос. шахты им. Гагарина и КПВВ Горловка), Озеряновка, Широкая Балка, Пантелеймоновка, Верхнеторецкое (нижнее), Яковлевка, Васильевка, город Донецк (Киевский район, Куйбышевский район, Петровский район и пос. ш-ты «Трудовская»), Сигнальное и Луганское.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее киевские боевики второй раз обстреляли Горловку из «Градов».