Москва, , 09:19 — REGNUM Вооружённые силы Украины 11 марта второй раз начали обстрел Горловки из «Градов», сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в СЦКК.

Стела при въезде в Горловку Dan-news.info

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По донецкому городу выпущено ещё 30 ракет из «Градов». Кроме того, по Широкой Балке выпущено 12 мин, рассказали в представительстве республики.

Как сообщало ИА REGNUM, войска ДНР взяли Волноваху — опорный пункт украинской армии. В городе пока предстоит окончательная зачистка и разминирование, после чего начнётся возвращение к нормальной жизни.