Пекин, 11 марта, 2022, 08:56 — ИА Регнум. Крайне важно поддержать переговорный процесс между Россией и Украиной. Нужны любые усилия, помогающие урегулировать конфликт, заявил премьер Госсовета Китая Ли Кэцян 11 марта в ходе ежегодной пресс-конференции.

Kremlin.ru Ли Кэцян

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Он отметил, что ситуация на Украине, где проходит российская военная операция, вызывает тревогу. Китай поддерживает и поощряет все усилия, которые способствуют мирному урегулированию кризиса.

«Необходимо приложить все усилия, чтобы поддержать Россию и Украину в переговорах по преодолению трудностей и достижению мирного решения», — подчеркнул Ли Кэцян.

Он добавил, что в первую очередь важно избежать эскалации напряжённости или неконтролируемого развития событий. С этим согласны все стороны и международное сообщество.

Как сообщало ИА REGNUM, Ли Кэцян также заявил, что антироссийские санкции Запада ударят по восстановлению мировой экономики, и выгоду не получит ни одна из сторон.

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