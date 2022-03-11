Москва, 11 марта, 2022, 08:33 — ИА Регнум. Российские прокуроры жёстко проконтролируют, чтобы компании, объявившие о приостановке деятельности в РФ, соблюдали действующее законодательство. Такое поручение отдал генеральный прокурор Игорь Краснов, сообщает 11 марта пресс-служба Генпрокуратуры.

Xaluan.com Сладкие напитки

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции Запада и импортозамещение в России — все новости»

Надзор за такими компаниями усилен для того, чтобы обеспечить интересы добросовестных предпринимателей и работников организаций, руководство которых заявило об уходе из страны. Будет проверяться соблюдение трудового законодательства, в том числе условий трудовых договоров, порядок выплаты заработной платы, определение её размера, исполнение обязательств перед контрагентами.

Особое внимание прокуроры уделят соблюдению прав социально незащищенных групп работников. Генпрокурор России отдельно отметил, что односторонний отказ компаний от своих обязательств недопустим.

«Прокурорами подобные факты будут жёстко пресекаться», — подчеркнули в ведомстве.

Также будут отслеживаться злоупотребления, связанные с ограничением поставок продукции узкого товарного сегмента.

Как сообщало ИА REGNUM, ряд зарубежных компаний объявили о приостановке деятельности в России в связи с проведением российской военной спецоперации на Украине.

Читайте также: Иностранные владельцы дорого заплатят за бегство из России — эксперт