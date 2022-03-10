Москва, , 14:59 — REGNUM Законопроект, уже получивший название «законопроекта о национализации», нацелен на то, чтобы сохранить рабочие места на предприятиях, которые иностранные владельцы фактически бросили при бегстве из России, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Microsoft Robert Scoble

«Законопроект разрешает вводить внешнее управление в компаниях, где собственником или владельцем не менее 25% капитала является юридическое или физическое лицо из «недружественного государства» при прекращении собственником коммерческой деятельности в России.

При этом законопроект предусматривает, что в течение пяти дней бросивший предприятие собственник, если намерен избежать процедуры внешнего управления, должен либо возобновить деятельность в России, либо начать процедуру продажи находящегося в России предприятия.

В противном случае начинается конкурсное производство — вводится внешнее управление покинутой собственниками компанией сроком на три месяца, по истечении которых акции или доли в капитале предприятия выставляются на торги с условием, что новый владелец обязуется сохранить не менее двух третей трудового коллектива и в течение года не перепрофилировать бизнес.

Условия национализации выглядят более чем «обезжиренными», и, видимо, основной смысл такого законопроекта заключается не в том, чтобы отнять у собственника имущество, а в том, чтобы, во-первых, предотвратить массовую безработицу в России, во-вторых, чтобы заставить безответственного собственника хорошо подумать о последствиях своего решения.

О какой политкорректностии морали покидающих Россию зарубежных собственников может идти речь, если они фактически выбрасывают на улицу тысячи сотрудников?!

В свете обсуждений законопроекта о национализации некоторые иностранные владельцы производств на территории России передумали сбегать из страны и заявили о том, что свои заводы закрывать не намерены, также, как и не намерены прекращать экспорт в Россию, а собираются ограничить лишь инвестиции в новые проекты.

Так, о подобных решениях уже заявили Toyota, Valio и PepsiCo. Однако чёрный список претендентов на возможную национализацию значительно шире, сюда входят те компании, которые пока не отреагировали на возможные контрмеры со стороны России, например, IKEA, Shell, McDonald's, Microsoft, Apple и многие другие.

Не исключено, что они, взвесив все издержки и преимущества подобного бегства из России с последующим конкурсным производством, могут тоже пересмотреть своё решение.

В конце концов, почему бы просто не продать иностранный бизнес в России новым владельцам», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в правительство РФ и Генпрокуратуру направили список из 59 компаний, которые можно национализировать из-за прекращения работы в России.

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