Нур-Султан, , 08:58 — REGNUM Существующие торговые международные маршруты Казахстана нужно пересмотреть с учётом изменений условий внешней торговли. Об этом заявил премьер-министр республики Алихан Смаилов на заседании, сообщает пресс-служба правительства республики.

Казахстан Иван Шилов © ИА REGNUM

«Рассмотрено порядка 140 обращений, связанных с изменениями условий внешней торговли, в том числе в связи с колебаниями курса национальной валюты, изменениями цепочек поставок иностранного сырья, материалов и товаров», — отметили в пресс-службе.

Сообщается, что Смаилов поручил членам правительства оперативно провести переговоры с Азербайджаном и Грузией для того, чтобы организовать альтернативные маршруты транзита через эти страны. Глава правительства отметил важность того, чтобы для казахстанских грузов получилось снизить тарифы на транзит.

Премьер-министр также поручил для поддержки предприятий, которые используют импортные комплектующие для производства, отменить пошлины на товары, которые важны для национальной экономики.

Напомним, после объявления санкций против РФ и падения курса российского рубля также начал падать курс тенге. Нацбанк за неделю продал $534 млн для того, чтобы поддержать национальную валюту. Тем не менее 9 марта был установлен «рекордно» низкий курс — за $1 давали 385,76 тенге.

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