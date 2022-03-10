Варшава, 10 марта, 2022, 15:37 — ИА Регнум. Президент Польши Анджей Дуда попросил ускорить поставки Варшаве современного американского вооружения в рамках действующих программ. Об этом он заявил 10 марта на совместной пресс-конференции с вице-президентом США Камалой Харрис.

President.pl Анджей Дуда

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Польский лидер подчеркнул, что власти намерены укреплять безопасность страны в том числе через закупки американского оборудования. Уже запущены программы закупок зенитных ракетных комплексов Patriot, реактивных систем залпового огня HIMARS, истребителей F-35, танков Abrams.

«Я попросил вице-президента по мере возможности ускорить эти программы. Потому что мы хотим, чтобы у армии как можно скорее было современное оснащение», — сказал Дуда.

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