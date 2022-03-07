7 марта 2022 | Время чтения 5 мин

Многие из тех, кто бежал сейчас с Украины в Польшу, являются приверженцами украинского националистического мировоззрения. В первую очередь, настроенного ярко антироссийски. Но и польско-украинская история в этом мифе окрашена красками, не благожелательными к Польше. К тому же на Украине за последние восемь лет проблемы было принято решать радикальными методами, которые далеко выходили за правовое поле. Теперь с этим столкнется и польское общество.

Станислав Стремидловский, , 14:38 — REGNUM



Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

Москва предупредила Варшаву. Как говорится в заявлении постпреда России при ОБСЕ, «возмущены попытками польского председательства ОБСЕ политизировать гуманитарную ситуацию на Украине. Нельзя спекулировать на жизнях людей. Нужно требовать, чтобы вооруженные украинские националисты не прикрывались гражданским населением. В Польше словно не видят их преступлений в Донбассе и других регионах. Категорически призываем действующее председательство и генсекретаря ОБСЕ оказать максимальное давление на украинские власти с тем, чтобы они прекратили нарушать международное гуманитарное право и не препятствовали выходу мирного населения из городов через гумкоридоры, установленные ВС России. Польское действующее председательство ОБСЕ обязано соблюдать мандат действующего председательства. ДП не может использовать конфронтационную риторику. Терминология, использованная ДП ОБСЕ министром иностранных дел Польши Збигневым Рау после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном 5 марта, неприемлема. Слова Рау с обвинениями в адрес России ставят под вопрос его способность выполнять функции ДП ОБСЕ».

Збигнев Рау (сс) Vargunn

МИД России тем самым предупреждает Польшу, что она может утратить свои временные возможности, как действующего председателя ОБСЕ, в урегулировании не только украинского кризиса, но и при определении новой архитектуры европейской безопасности. До недавнего времени ОБСЕ являлась одной из трех площадок, где велась подобная работа. Напомним, что в ходе совместной пресс-конференции по итогам визита в Москву 15 февраля и переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым его польский коллега заявил, что обсудил инициативу «Обновленный диалог», которую «я представил в Вене 8 февраля», и выразил надежду на то, что Россия решит принять в ней активное участие. «На мой взгляд, принятие польского предложения — это шанс оживить ОБСЕ и усилить ее значение в архитектуре европейской безопасности Европы, что Россия неоднократно поддерживала, — сказал Рау. — Именно поэтому я рассчитываю на поддержку усилий в этой области с российской стороны». Он выразил «ожидание диалога как по практическим аспектам безопасности, так и по концептуальным вопросам, включая интерпретацию принципов всеобъемлющей и неделимой безопасности», важность которых была поднята Москвой. В свою очередь глава МИД России назвал переговоры с польским коллегой «полезными» и «содержательными», а инициативу «Обновленный диалог» — «интересной».

Но это все теперь в прошлом. Сейчас Варшава стала придатком американской дипломатии и не только дипломатии. Как заявил в интервью газете Rzeczpospolita (публикация вышла 5 марта) посол США в Польше Марк Бжезинский, «вместе с начальником польского Генерального штаба генералом Раймундом Анджейчаком мы сейчас анализируем все возможные сценарии. Тремя этажами выше (в посольстве США — ред.) сейчас проходит выступление главы Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли и командующего силами США в Европе и Африке генерала Кристофера Каволи». Иными словами, Вашингтон делает из Польши «прифронтовую страну» с потенциалом перехода во «фронтовую», чего польские власти, правда, хотели бы избежать. По словам главы канцелярии премьер-министра Польши Михала Дворчика, «Польша не вела, не ведет и не будет вести военные действия со своей территории, мы не являемся стороной конфликта и не будем». Судя по всему, Варшава держит в уме и такой вариант, когда урегулирование кризиса оставит ее один на один с Москвой в ситуации сохранения лишь формального военного присутствия американцев в Польше без дополнительной дипломатически-политической поддержки.

Марк Бжезинский US Embassy Sweden

На это намекают уклончивые ответы Бжезинского на вопрос, останутся ли американские военные в Польше «навсегда» или до «ухода русских с Украины». По словам посла, «мы не знаем, что будет через неделю или месяц», перспектива размещения ядерных ракет США в Польше — это проблема «очень деликатная», а само военное присутствие американцев в Польше «будет меняться в зависимости от новостей, поступающих с Украины». При этом Бжезинский дает «твердые гарантии» того, что США защитят Польшу и не хотят ее втягивания в «прямой конфликт с Россией». Но такая «защита» способна ограничить и сузить дипломатическое маневрирование самой Варшавы. Тем более что сейчас перед ней во весь рост встает проблема, которая имеет лишь косвенное отношение к России, являясь наследием сложной польско-украинской истории. В Польшу уже прибыли около миллиона беженцев с Украины. Есть все основания полагать, что большая их часть останется в Польше навсегда. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, Белый дом запросил у Конгресса 2,75 миллиарда долларов на поддержку гуманитарных служб на Украине и в Польше. Однако даже в случае выделения этой суммы, деньги будут проедены быстро. И что потом?

Польские эксперты призывают уже сейчас правительство начать думать над интеграцией украинских беженцев. Как отмечается, «им нужна гуманитарная, медицинская и образовательная поддержка, предоставление работы и включение в социальную систему». Это «большие вызовы, которые стоят не только перед обществом, но прежде всего перед польским государством», а «следующие месяцы или годы станут для него серьезным испытанием». Но есть и то, о чем пока не говорят вслух. Многие из тех, кто бежал сейчас с Украины в Польшу, являются приверженцами украинского националистического мировоззрения. В первую очередь, настроенного ярко антироссийски. Но и польско-украинская история в этом мифе окрашена красками, не благожелательными к Польше. К тому же на Украине за последние восемь лет проблемы было принято решать радикальными методами, которые далеко выходили за правовое поле. Теперь с этим столкнется и польское общество.