Собянин уверен в возможности «спокойно» заменить McDonald's в России
Москва, 10 марта, 2022, 15:21 — ИА Регнум. Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's, которая заявила о приостановке работы своих заведений в России, можно заменить отечественными предприятиями. Об этом 10 марта на встрече с руководителями предприятий торговли и услуг заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
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По его словам, сделать это можно в Москве можно «спокойно» в течение полугода, максимум, года.
Собянин пообещал, что чиновники попросят устроить в новые заведения сотрудников, которые работали в закрывающихся McDonald's.
По его словам, для замещения ниши, «которую иностранные коллеги освобождают», власти столицы решили выделить 500 млн рублей на льготное целевое кредитование для создания дополнительной сети быстрого питания.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный директор корпорации Крис Кемпчински заявил, что McDonald's временно закроет в России 850 ресторанов быстрого питания, в которых трудятся 62 тысячи человек.
Подчёркивается, что McDonald's решил временно закрыть все свои рестораны в России и приостановить все операции на рынке. В компании отметили, что понимают, какое влияние это окажет на российских коллег и партнёров. В этой связи подчеркивается, что для всех сотрудников McDonald's в России будет сохранена заработная плата.