Донецк, 10 марта, 2022, 15:07 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли из реактивных систем залпового огня «Град» школу в Докучаевске в Донецкой Народной Республике.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

Как сообщил корреспондент РИА Новости, кирпичная стена школы в одном из классов пробита насквозь.

Сотрудников и детей в школе не было благодаря проведенной ранее эвакуации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее железнодорожная станция Донецк-Северный в Донецкой Народной Республике подверглась обстрелу со стороны киевских боевиков.

Читайте также: ВСУ обстреляли железнодорожную станцию Донецк-Северный в ДНР