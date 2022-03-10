Украинские боевики обстреляли школу в ДНР из «Градов»
Донецк, 10 марта, 2022, 15:07 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли из реактивных систем залпового огня «Град» школу в Докучаевске в Донецкой Народной Республике.
Иван Шилов ИА REGNUM
ВСУ
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Как сообщил корреспондент РИА Новости, кирпичная стена школы в одном из классов пробита насквозь.
Сотрудников и детей в школе не было благодаря проведенной ранее эвакуации.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее железнодорожная станция Донецк-Северный в Донецкой Народной Республике подверглась обстрелу со стороны киевских боевиков.
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