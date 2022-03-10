Донецк, , 14:55 — REGNUM Железнодорожная станция Донецк-Северный в Донецкой Народной Республике (ДНР) подверглась обстрелу со стороны киевских боевиков. Об этом 10 марта сообщает штаб территориальной обороны ДНР в своем телеграм-канале.

Обстрел Mil.gov.ua

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Также указывается, что в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) были повреждены дома по ул. Привокзальная.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за пять минут ВСУ обстреляли Донецк два раза.