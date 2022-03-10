Анталья, Турция, 10 марта, 2022, 13:48 — ИА Регнум. Заявления о похищении российскими военными людей на Украине являются фейком, заявил 10 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Заявления о похищении Россией людей на территории Украины — это фейк», — сказал Лавров на пресс-конференции в Анталье, отвечая на соответствующий вопрос украинского журналиста.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что Россия хочет, чтобы Украина была нейтральным государством.

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