Анталья, Турция, 10 марта 2022, 13:37 — REGNUM Россия хочет, чтобы Украина была нейтральным государством, заявил 10 марта глава МИД России Сергей Лавров.
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Глава российского МИД заявил, что хочет нейтрального статуса Украины, и готова обсуждать гарантии безопасности этой страны вместе с гарантиями безопасности европейских стран и России.
При этом Россия хочет видеть Украину дружественным государством без запрета на русский язык и русскую культуру.