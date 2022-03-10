Анкара, 10 марта, 2022, 13:14 — ИА Регнум. Украина взяла в проработку российский проект по урегулированию конфликта, заявил 10 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Дарья Антонова, ИА REGNUM Сергей Лавров

«Украина взяла в проработку российский проект по урегулированию конфликта, даст ответ», — сказал министр на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в турецкой Анталье.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров на встрече с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу в Анталье заявил, что холодный мир лучше холодной войны.

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