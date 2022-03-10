Анталья, Турция, , 13:08 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу в Анталье заявил, что холодный мир лучше холодной войны.

Сергей Лавров Kremlin.ru

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Так, Лавров обратил внимание в начале переговоров, что погода в Турции прохладная.

В свою очередь Чавушоглу отметил, что погода необычно холодная для Антальи.

«Холодный мир лучше холодной войны», — подчеркнул Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в турецкой Анталье завершилась встреча глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы.

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