Анталья, Турция, 10 марта 2022, 13:08 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу в Анталье заявил, что холодный мир лучше холодной войны.
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Так, Лавров обратил внимание в начале переговоров, что погода в Турции прохладная.
В свою очередь Чавушоглу отметил, что погода необычно холодная для Антальи.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в турецкой Анталье завершилась встреча глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы.
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