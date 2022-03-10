Анталья, Турция, 10 марта, 2022, 13:11 — ИА Регнум. В ходе прошедших на полях дипломатического форума в Анталье переговоров министра иностранных дел России Сергея Лаврова с его украинским коллегой Дмитрием Кулебой стороны говорили о гуманитарных вопросах. Об этом 10 марта рассказал на пресс-конференции по итогам переговоров глава МИД РФ.

Mid.ru Сергей Лавров

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«Мы говорили о гуманитарных вопросах, и объяснили какие меры наши военные предпринимают на земле», — сказал он.

Также Лавров добавил, что переговоры России с Украиной, которые проходят в Белоруссии, безальтернативны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу в Анталье заявил, что холодный мир лучше холодной войны.